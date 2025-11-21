Российские штурмовики после почти суточного противостояния вытеснили украинскую группу из укрепленного блиндажа в селе Веселое Запорожской области. Бой проходил под контролем беспилотников, которые фиксировали передвижение цели. Артиллерия поддерживала пехоту огнем. Взводы вошли в поселок со стороны населенных пунктов Новоуспеновский и Яблоково, продвигаясь дальше на запад, сообщил сайт телеканала «Звезда» .

Освобождение села стало важным этапом продвижения сил «Востока» и обеспечило контроль над территорией около 15 квадратных километров. Оборона украинцев была дезорганизована, многие позиции оставлены без боя. Несмотря на ожесточенное сопротивление отдельных групп, основные силы отступили.

Операция продемонстрировала высокую эффективность взаимодействия пехоты, авиации и разведывательно-штурмовых групп. Российские подразделения продолжают уверенно продвигаться к другим объектам украинской обороны в направлении Гуляйполя.