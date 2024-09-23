Путин поручил рассмотреть вопрос о создании центра применения БПЛА в Якутии

Президент России Владимир Путин поручил Минобороны до 1 ноября принять решение о создании в Якутии инновационного центра комплексного применения беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Минобороны России совместно с исполнительными органами Республики Саха рассмотреть вопрос о целесообразности создания в Якутии инновационного центра комплексного применения беспилотных летательных аппаратов», — указали в перечне поручений.

Главе государства предоставят доклад по теме до 1 ноября 2024 года. Ответственными назначили министра обороны России Андрея Белоусова и врио главы Якутии Айсена Николаева.

Ранее Путин поручил Минпромторгу оказать помощь компании «Русский купол» в развитии систем подавления беспилотников. Предприятию окажут содействие в развитии производства технологий для обнаружения и подавления БПЛА.