Призывники смогут обжаловать решения комиссий через «Госуслуги»

Призывники, несогласные с решениями комиссий во время осенней кампании, смогут обжаловать их в досудебном порядке онлайн. Об этом сообщил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России вице-адмирал Владимир Цимлянский на брифинге .

«Подать жалобу в призывную комиссию субъекта Российской Федерации теперь можно в электронном виде с использованием портала „Госуслуги“», — уточнил военный.

Призывники также смогут обжаловать решения комиссий через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в письменной форме, добавил Цимлянский.

Осенний призыв стартует в России 1 октября. Военнообязанные начнут получать бумажные повестки, но в трех регионах станут рассылать электронные документы. Речь идет о Рязанской области, Сахалине и Республике Марий-Эл.