Поставки танков в ВС России за три года выросли в восемь раз

Медведев: в России увеличили поставки танков в войска в восемь раз за три года

За последние три года поставки танков в российские войска удалось нарастить в восемь раз. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев во время посещения Уралвагонзавода. Видео встречи он опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» .

В беседе с руководителями предприятия Медведев напомнил, что в 2022 году, когда все начиналось, ситуация оказалась сложной из-за нарушенных кооперационных и производственных связей, которые практически выстраивали заново. Поэтому сегодня можно говорить об успехах.

«За последние три года в войска новых и отремонтированных танков их количество поставок увеличилось практически в восемь раз», — добавил заявил заместитель председателя Совета безопасности.

Он добавил, что сегодня также встретился с рабочими завода, которых поблагодарил за доблестную работу.

«Без тени иронии говорю об этом, потому что это по-настоящему боевой труд, когда люди нон-стоп 24 часа работают здесь и практически на передовой», — добавил Медведев.

В начале апреля пресс-служба Уралвагонзавода объявила об установке на выпускаемые танки систем радиоэлектронной борьбы, направленной против украинских беспилотников.

На предприятии подчеркнули, что это не единственная новинка в техническом оснащении боевых машин. Новые танки также получили установки комплекса снижения заметности