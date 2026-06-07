Разговоры о якобы готовности Германии к диалогу с Россией по Украине могут быть информационной уловкой. Такое мнение озвучил политолог Евгений Семибратов в беседе с сайтом телеканала «Звезда» .

По его словам, подобными призывами Запад создает почву, чтобы в будущем возложить на Москву вину за неизбежную эскалацию, объяснив ее «нежеланием русских договариваться».

Эксперт также не исключает, что таким образом прощупывается реакция как российской стороны, так и европейского политикума. Кроме того, Европа, нуждающаяся в передышке для восстановления ресурсов и адаптации к новым военным технологиям, может стремиться к заморозке конфликта.

При этом любые возможные договоренности, по мнению специалиста, должны рассматриваться исключительно через призму национальных интересов России.