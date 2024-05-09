Появились кадры с парада Победы из кабины истребителя | 360°

Армия 09 мая 2024, 18:31 Появились кадры с парада Победы из кабины истребителя Минобороны показало работу летчиков пилотажных групп с парада Победы с высоты

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Самолеты пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи» на параде Победы на Красной площади выполнили серию маневров, а сопровождавшие их штурмовики Су-25 окрасили небо в цвета российского флага. Минобороны опубликовало видео с работой пилотов, снятое изнутри кабин.

На опубликованных кадрах самолеты, ставшие участниками воздушной части парада Победы, готовили к вылету. На видео также запечатлели полет и виртуозное исполнение трюков на высоте 500 метров. После завершения торжественной части парада летчики отправились на аэродром базирования.

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За виртуозным исполнением трюков летчиками пилотажных групп наблюдали приглашенные лидеры зарубежных государств.

Как напомнил «Федерал Пресс», в Москву прибыли президент Белоруссии Александр Лукашенко, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, лидер Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев и лидер Туркмении Сердар Бердымухамедов. Также на трибунах были лидеры Кубы, Гвинеи-Бисау и других стран.

Заместитель командира авиационной группы «Стрижи» Сергей Синькевич в интервью корреспонденту 360.ru Марусе Михейчик отметил, что пролет над Красной площадью в День Победы для экипажа — священный долг.

Он добавил, что самолеты летают в любых погодных условиях, а все отмены из-за облачности связаны с тем, что выступление летчиков зрители не увидят.