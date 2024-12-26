«Ошибся палаткой». Чепца рассказал, как стал главным артиллеристом «Вагнера»
Главный артиллерист «Вагнера» Чепца рассказал, как попал в ЧВК
Начальник артиллерии ЧВК «Вагнер» с позывным Чепца рассказал в интервью ведущему 360.ru Дмитрию Степанищеву, как попал в компанию. Он признался, что все произошло по воле случая.
Чепца рассказал, что до ЧВК 20 лет служил в Вооруженных силах России. Его уволили в 2013 году в ходе масштабных организационно-штатных мероприятий. Коллега предложил поехать в центр подготовки «Вагнера». Там он познакомился с одним из основателей частной военной компании Дмитрием Уткиным.
«Это вообще было такое случайное знакомство, я просто ошибся палаткой. И когда я зашел в палатку, там сидел Дмитрий Валерьевич, я поздоровался. Он мне предложил выпить чай. Мы сели, посидели. Вы знаете, бывает в жизни, когда встречаешься с человеком и он тебе до такой степени заходит. Ты абсолютно человека не знаешь. Но встречаешь… Как будто сто лет общались», — поделился Чепца.
Во время беседы Уткин выяснил профессиональные знания и опыт своего случайного знакомого, после чего предложил начать формировать артиллерийские подразделения ЧВК. Так Чепца попал в ЧВК.
«И вот с того момента, когда мы с ним познакомились, меня назначили на должность начальника артиллерии ЧВК „Вагнер“», — отметил собеседник 360.ru.
Чепца сообщил, что во время операции в зоне СВО в артиллерии ЧВК было 3875 человек, практически полноценная артиллерийская дивизия.
Степанищев отметил, что в интернете о Чепце пишут как о виртуозе артиллерии, на что его собеседник ответил, что это слышать приятно.
«Наверное, это так судьба распорядилась, что меня артиллерия до такой степени захватила в свои объятия. Чем больше я узнавал, чем больше я учился, чем больше я выполнял боевые задачи, мне это все больше нравилось, нравилось, нравилось и нравилось», — заявил Чепца.
Он отметил, что подготовленным специалистом он был уже на момент увольнения из ВС РФ, в компанию он пришел с пониманием, что нужно делать.
В интервью командиры «Вагнера» рассказали, как попали в ЧВК и что для них значила эта служба. Полную версию интервью смотрите в социальных сетях 360.ru.