«Ошибся палаткой». Чепца рассказал, как стал главным артиллеристом «Вагнера»

Начальник артиллерии ЧВК «Вагнер» с позывным Чепца рассказал в интервью ведущему 360.ru Дмитрию Степанищеву, как попал в компанию. Он признался, что все произошло по воле случая.

Чепца рассказал, что до ЧВК 20 лет служил в Вооруженных силах России. Его уволили в 2013 году в ходе масштабных организационно-штатных мероприятий. Коллега предложил поехать в центр подготовки «Вагнера». Там он познакомился с одним из основателей частной военной компании Дмитрием Уткиным.

«Это вообще было такое случайное знакомство, я просто ошибся палаткой. И когда я зашел в палатку, там сидел Дмитрий Валерьевич, я поздоровался. Он мне предложил выпить чай. Мы сели, посидели. Вы знаете, бывает в жизни, когда встречаешься с человеком и он тебе до такой степени заходит. Ты абсолютно человека не знаешь. Но встречаешь… Как будто сто лет общались», — поделился Чепца.

Во время беседы Уткин выяснил профессиональные знания и опыт своего случайного знакомого, после чего предложил начать формировать артиллерийские подразделения ЧВК. Так Чепца попал в ЧВК.

«И вот с того момента, когда мы с ним познакомились, меня назначили на должность начальника артиллерии ЧВК „Вагнер“», — отметил собеседник 360.ru.