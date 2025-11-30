Российские беспилотники группы «Восток» успешно защитили свои позиции от серии атак дронов ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях. Корреспондент сайта телеканала «Звезда» Андрей Вакула подробно описал операции по отражению тяжелых беспилотников врага, оснащенных взрывчаткой.

Расчеты БПЛА внимательно отслеживают передвижение аппаратов противника и применяют эффективные методы перехвата целей. Командир экипажа с позывным Джида сообщил, что ежесуточно производится до 200 вылетов для защиты территории.

«За день в светлое время суток было сбито четыре цели, за ночь - три. Вылетаем на перехват цели во взаимодействии с другими расчетами и поражаем эту цель, чтобы она к нам в тыл не залетела», — рассказал военнослужащий.

Благодаря профессиональной подготовке и высокоточному оборудованию, русским операторам удается надежно обеспечивать безопасность своих подразделений и гражданских лиц.