Оператор БПЛА рассказал, что оптоволоконные дроны поражают цели в бою с высокой точностью
Российские военные используют беспилотники с оптоволоконным управлением для поражения важных объектов противника. Благодаря этому решению операторы могут выбирать тип заряда исходя из особенностей целей. Оператор БПЛА с позывным Яра сообщил сайту телеканала «Звезда», что стандартная нагрузка составляет 3,5 килограмма взрывчатки.
По данным военнослужащего, для атаки бронированных целей применяется специальный боеприпас с кумулятивным эффектом, для уничтожения радиоэлектронных станций используются заряды осколочного типа.
Использование оптоволоконных линий позволяет эффективно управлять аппаратом на низкой частоте сигнала, повышая точность попадания. Несмотря на возникающую сложность из-за запутывания волокон, эффективность применения дронов остается стабильно высокой, добавил Яра.