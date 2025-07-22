Омские разработчики при поддержке «Народного фронта» создали комплекс «Омич»

При поддержке Кулибин-клуба «Народного фронта» омские инженеры разработали гусеничный робототехнический комплекс «Омич», его уже активно применяют в зоне специальной военной операции. Об этом 360.ru сообщила пресс-служба движения.

«Омич» активно применяется в зоне боевых действий, бойцы довольны, фактически он заменяет собой и квадроцикл, и автомобиль. Управлять НРТК можно вручную, как мотоциклом, и дистанционно», — объяснил Тридцатый.

По его словам, НРТК способен перевозить более 500 килограммов груза, транспортировать прицеп массой свыше тонны, буксировать легковые автомобили и даже вытягивать из грязи бронетранспортер. Запас хода превышает 30 километров.

«Эти комплексы используются для эвакуации раненых бойцов, для доставки боеприпасов, продовольствия, топлива, в общем любых логистических задач в районе передовой», — заявил представитель компании-производителя Руслан с позывным Тридцатый.

Ключевой особенностью гусеничного комплекса стала высокая проходимость — он может преодолевать водные преграды глубиной более метра.

Разработку вели вместе с курсантами и научной кафедрой Омского автобронетанкового института при поддержке губернатора Омской области Виталия Хоценко и Минпромторга.

«Сначала оборудовали лабораторию в Омском бронетанковом институте, с ребятами сделали несколько моделей небольшого и среднего класса. А после взаимодействия с военными и Кулибин-клубом пришли к машине тех габаритов и характеристик, что есть сейчас», — сказал Руслан.

По его словам, сначала «Омич» рассматривали как гуманитарный проект, но теперь он превратился в настоящее производство, на котором работают конструкторы, инженеры и технологи.

Как отметил представитель «Народного фронта» Глеб, после завершения СВО технологию смогут успешно использовать в гражданской сфере, включая сельское хозяйство и работу МЧС.