Новейший тральщик «Виктор Корнер» заложили в Петербурге

Тральщик проекта 12700 «Александрит» заложили в Санкт-Петербурге на Средне-Невском судостроительном заводе. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

Корабль длиной более 60 метров считается уникальным для России, он имеет очень низкий показатель магнитного поля. Он может развивать 16-узловую скорость, экипаж состоит из 14 человек.

Отмечается, что новейший тральщик использует не только различные виды тралов, но и телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.