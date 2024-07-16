Новейший тральщик «Виктор Корнер» заложили в Петербурге
Тральщик проекта 12700 «Александрит» заложили в Санкт-Петербурге на Средне-Невском судостроительном заводе. Об этом сообщил телеканал «Звезда».
Корабль длиной более 60 метров считается уникальным для России, он имеет очень низкий показатель магнитного поля. Он может развивать 16-узловую скорость, экипаж состоит из 14 человек.
Отмечается, что новейший тральщик использует не только различные виды тралов, но и телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.
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