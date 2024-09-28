Россия продолжила исполнять Договор о стратегических наступательных вооружениях, несмотря на приостановку участия в нем. Она не станет наращивать арсенал в ближайшие два года, сообщил на пресс-конференции на полях Генассамблеи ООН министр иностранных дел Сергей Лавров. Трансляцию вела пресс-служба МИД.
«Мы свой арсенал не увеличиваем. Это лишний раз подтверждают наши официальные представители», — заверил он.
Лавров напомнил, что ДСНВ рассчитан до 2026 года. Он сообщил, что Россия продолжит руководствоваться закрепленными в нем уровнями стратегических вооружений и обмениваться с американцами некоторыми видами информации до тех пор, пока действует соглашение.