Лавров: РФ не увеличит арсенал стратегических вооружений до 2026 года

Россия продолжила исполнять Договор о стратегических наступательных вооружениях, несмотря на приостановку участия в нем. Она не станет наращивать арсенал в ближайшие два года, сообщил на пресс-конференции на полях Генассамблеи ООН министр иностранных дел Сергей Лавров. Трансляцию вела пресс-служба МИД.

«Мы свой арсенал не увеличиваем. Это лишний раз подтверждают наши официальные представители», — заверил он.

Лавров напомнил, что ДСНВ рассчитан до 2026 года. Он сообщил, что Россия продолжит руководствоваться закрепленными в нем уровнями стратегических вооружений и обмениваться с американцами некоторыми видами информации до тех пор, пока действует соглашение.

В феврале 2023 года Россия приостановила участие в ДСНВ из-за проблем, связанных с учетом совокупного ударного арсенал НАТО. Госдеп назвал паузу юридически необоснованной.