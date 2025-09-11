На Западе предрекли миллиардную прибыль России при сохранении «Адмирала Кузнецова»

Если Россия сохранит авианосец «Адмирал Кузнецов», выгода страны может составить миллиарды долларов. С таким прогнозом выступили журналисты западного издания Military Watch Magazine .

По оценке MWM, модернизация «Адмирала Кузнецова», которому, как известно, угрожает утилизация, может открыть новые большие возможности для оборонного сектора РФ.

В частности, как полагают авторы статьи, сохранение авианосца позволит стране проводить учения с Китаем и Индией, а также поставлять военную продукцию.

Тут же в материале напомнили, что российский оборонный сектор уже получил крупную прибыль от сотрудничества с индийскими партнерами. Речь идет о продаже авианосца Vikramaditya Минобороны Индии за 2,35 миллиарда долларов, плюс еще более двух миллиардов долларов принесла закупка Нью-Дели МиГ-29К для этого корабля.

«Кроме того, подписано несколько менее крупных контрактов, связанных с авианосцами, включая заказ на 14 вертолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления Ка-31», — подчеркнули журналисты.