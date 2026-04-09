На Северном флоте прошли масштабные учения по спасению подводников

В Баренцевом море прошли комплексные учения поисково-спасательных сил Северного флота. По легенде, подводная лодка легла на грунт, а часть экипажа оказалась в воде, сообщил сай телеканала «Звезда» .

Спасательное судно «Георгий Титов» на полном ходу направилось к месту условной аварии. Экипаж противолодочного самолета Ил-38 с помощью акустических буев определял координаты терпящей бедствие субмарины.

В сложных погодных условиях, при сильном ветре и волнении моря, вертолетчики провели эвакуацию пострадавших. Пострадавших подняли на борт спасательного судна, где медики диагностировали у них легкую форму декомпрессионной болезни и оказали помощь в переносной барокамере.

Учения включали и новый эпизод: отражение атаки вражеского беспилотника, в результате которой на «Георгии Титове» возник пожар. Экипаж совместно с буксирами «Виктор Тихонов» и «Анатолий Тарасов» ликвидировал возгорание. Завершилась тренировка спасением обездвиженного судна с помощью надводного спасателя «Памир».