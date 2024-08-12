Все больше патриотов идут на воинскую службу, чтобы защитить своих родных и страну. Минобороны показало видеоролик, посвященный российским военным, сражающимся за свою Родину в зоне специальной военной операции. Все они — граждане с активной жизненной позицией, защищающие интересы государства, невзирая на национальность и вероисповедание.

Бойцы разных национальностей и религиозных конфессий плечом к плечу сражаются за свою страну. На кадрах видно, как православный боец молится и крестится перед атакой, танкист-мусульманин совершает намаз, а буддист-снайпер молится, прислоняя четки ко лбу, горлу и груди. Для каждого из них любовь к Родине и защита Отечества — не пустой звук, а долг и обязанность каждого мужчины, подтверждаемые реальными делами.

«Мы — русские, с нами Бог!» — говорится в ролике.

Ратный труд каждого из российских бойцов достойно оплачивается. При заключении контракта они получают единовременную выплату, составляющую не менее 800 тысяч рублей. За выполнение боевых задач в зоне СВО — от 210 тысяч рублей ежемесячно плюс дополнительные стимулирующие выплаты до одного миллиона рублей в год.

Государство берет семьи бойцов под защиту, начиная от обеспечения их детей бюджетными местами в лучших вузах России и заканчивая предоставлением самим участникам СВО различных федеральных и региональных льгот и гарантий.

Подробнее с дополнительными льготами и гарантиями для служащих по контракту можно ознакомиться на сайте, а записаться в ряды добровольцев — по телефону: +7 (495) 990 77 77.