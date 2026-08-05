Морпехов Северного фронта обучат сбивать дроны и штурмовать города на полигоне в Заполярье

На полигоне в Мурманской области морские пехотинцы Северного флота отработали навыки ведения боя в городской застройке. В рамках подготовки формируются мобильные огневые группы, чьей приоритетной задачей станет борьба с беспилотниками противника, сообщил сайт Zvezdanews .

Тренировки проходят парами: пока один боец ведет огонь на подавление, второй совершает маневр. При зачистке зданий военнослужащие группами контролируют все коридоры, проемы и комнаты.

«Упражнение позволяет отработать уверенность в действиях и взаимодействие между двойками», — отметил командир группы с позывным Старый.

Среди обучаемых — матрос по призыву с позывным Помор. За три месяца службы он уже успешно прошел тренировку на макете «Суджанской трубы». По его словам, после трех недель интенсивных занятий результат стал заметно лучше.

Особое внимание уделяется защите от атак с воздуха. Бойцы тренируются распознавать угрозу заранее и открывать огонь по команде «Воздух!». Для поражения наземных целей применяется крупнокалиберный пулемет «Утес», который успешно уничтожает БТР условного противника.

Инструктором выступает опытный командир с позывным Кардан, имеющий четыре командировки в зону СВО и медаль «За отвагу» за бои под Авдеевкой, Угледаром и Купянском. Он учит морпехов работать обеими руками при снаряжении магазинов, а также основам медицины и эвакуации раненых.

По плану инструкторов, полный цикл подготовки мобильных групп займет два-три месяца. После этого натренированные бойцы приступят к дежурству для защиты объектов военной инфраструктуры в пункте постоянной дислокации своей бригады.