Морпехи Северного флота провели занятия по огневой подготовке в Мурманской области

На полигоне в Мурманской области прошли практические занятия по огневой подготовке у морпехов Северного флота. Об этом написал сайт телеканала «Звезда».
Бойцы смогли отработать применение вооружения БТР-80. Они вели огонь из стрелкового оружия разных видов, в том числе — из снайперских винтовок и противотанковых гранатометов. Тренировку морпехов контролировали инструкторы, участвовавшие в специальной военной операции.
В условиях Крайнего Севера бойцам приходится тренироваться не только на фоне низких температур, но и на фоне сильного ветра и недостатка света.
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