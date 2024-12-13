Морпехи Северного флота провели занятия по огневой подготовке в Мурманской области

На полигоне в Мурманской области прошли практические занятия по огневой подготовке у морпехов Северного флота. Об этом написал сайт телеканала «Звезда» .

Бойцы смогли отработать применение вооружения БТР-80. Они вели огонь из стрелкового оружия разных видов, в том числе — из снайперских винтовок и противотанковых гранатометов. Тренировку морпехов контролировали инструкторы, участвовавшие в специальной военной операции.

В условиях Крайнего Севера бойцам приходится тренироваться не только на фоне низких температур, но и на фоне сильного ветра и недостатка света.