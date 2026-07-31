Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника на Запорожском направлении. За сутки потери ВСУ превысили 375 человек. Наступление развивается на город Орехов — крупный узел вражеской логистики, сообщил военкор Zvezdanews .

По его данным, передовые отряды поддерживает артиллерия 55-й дивизии морской пехоты. Самоходная гаубица «Гвоздика» стала эффективным средством борьбы с украинскими дронами. Разведка выявила оператора БПЛА в лесопосадке. Первый пристрелочный выстрел спугнул дроновода, после чего 122-миллиметровые осколочно-фугасные снаряды накрыли пункт управления вместе с операторами.

Разброс орудия составляет до 50 метров, дальность стрельбы — до 15 километров. Из-за быстрой контрбатарейной борьбы (вражеские расчеты вычисляют позицию за 5-6 выстрелов) экипаж постоянно меняет укрытия.

Артиллеристы продвигаются со стороны освобожденных менее чем за месяц Верхней Терсы, Ровного, Копани и Долинки, перерезая пути снабжения. Механик-водитель с позывным Щит освоил гусеничную технику всего за пару недель. Экипаж готовится к переезду на новые позиции для дальнейшего удара в западном направлении.