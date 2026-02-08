Мобильные огневые группы работают на границе Белгородской области в усиленном режиме

Мобильные огневые группы усилили охрану границ Белгородской области, защищая мирных жителей от атак украинских беспилотников. Командир группы с позывным «Турист» рассказал сайту телеканала «Звезда», что регулярные пролеты дронов происходят буквально каждый день, иногда сразу несколькими машинами одновременно.
Для противодействия используются пулеметы Калашникова, способные эффективно сбивать цели на высоте до 3000 метров. Расчет мобильных огневых групп делится на водителя, пулеметчика и двух стрелков, работающих по дронам из обычного стрелкового оружия.
Координация действий с другими подразделениями позволяет создать надежный защитный барьер вдоль границ.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте