Мировая премьера новейшей РСЗО «Сарма» пройдет в Саудовской Аравии

Разработанную специалистами Ростеха высокомобильную реактивную систему залпового огня «Сарма» впервые представят на международной выставке World Defense Show — 2026 в Саудовской Аравии. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.

Главной особенностью нового вооружения стала его маневренность и автоматизированная система управления и наведения огня. «Сарма» способна за три минуты занять позицию для удара, поразить артиллерию, бронетехнику или системы ПВО противника и уйти.

«Машина может применять как зарекомендовавшие себя управляемые снаряды системы „Торнадо-С“, так и новые боеприпасы. Весь залп ракет РСЗО способна выпустить всего за 18 секунд», — заявил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех», член бюро Союза машиностроителей России Бекхан Оздоев.

Управлять «Сармой» может экипаж из трех человек, которому для открытия огня даже не надо покидать кабину, или оператор выносного пульта, находящийся в укрытии.

Ранее капитан первого ранга запаса и военный эксперт Василий Дандыкин в комментарии 360.ru заявил, что новая система «Сарма» разрабатывалась на основе «Смерча» и «Торнадо-С». Это означает, что новая боевая машина сохранила дальность поражения до 120 километров, что почти в два раза превышает американские РСЗО HIMARS.