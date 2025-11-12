Минобороны выложило фото с цитатой из песни «Сектора газа»

Министерство обороны России опубликовало пост с цитатой из песни группы «Сектор Газа». Ведомство разместило поэтическую строку в своем Telegram-канале .

«Но мы пройдем опасный путь через туман», — процитировало МО в своем посте песню «Туман», одну из самых известных в творчестве российской рок-группы.

Стихи написали на фото бойца спецоперации.

В конце октября стало известно, что в Харьковской области российские войска перевоспитывают украинских боевиков — отправляют дроны на их позиции с песнями рок-группы «Сектор газа». Также с беспилотников часто сбрасывают агитационные листовки, благодаря которым впоследствии солдаты ВСУ сдаются.