Минобороны России сообщило о заходе корвета Тихоокеанского флота «Гремящий» в порт Коломбо

Корвет российского Тихоокеанского флота «Гремящий» зашел в порт Коломбо на Шри-Ланке. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на данные Министерства обороны РФ.
Экипаж корабля посетил страну неофициально. На берегу порта членов команды приветствовали сотрудники российского посольства и представители военно-морских сил Шри-Ланки.
По информации ведомства, в течение ближайших дней российские моряки примут участие в ряде официальных мероприятий, включая празднование юбилея местных ВМС. Кроме того, члены экипажа планируют ознакомиться с достопримечательностями острова.
