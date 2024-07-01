Малым ракетным кораблям для ВМФ обеспечат допзащиту от морских дронов

Малые ракетные корабли, которыми сейчас вооружают четыре флота ВМФ России, будут строить с дополнительной защитой машинного отделения от морских дронов с учетом опыта специальной военной операции. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил гендиректор судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов.

«Супостат понимает, что его основная задача — сначала обездвижить наше судно, а потом добить, и все, что он делает, это бьет в машинное отделение корабля», — пояснил собеседник агентства.

Именно поэтому, по его словам, важно обеспечить его защиту. При изучении темы борьбы против морских дронов на Черноморском флоте специалисты сделали вывод, что менять нужно внутреннюю конструкцию кораблей, пояснил Мистахов. Речь идет о размещении экипажа, проходах и коридорах на борту.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал высокие темпы динамики создания и модернизации кораблей для Военного-морского флота России. В 2022-м, по данным главы государства, отечественные судостроители передали Минобороны 24 новых корабля, в 2023 году — 33, а в 2024-м планируется передать более 40.