Ледокол «Якутия» отправился на первые швартовные испытания | 360°

Армия 08 мая 2024, 09:12 Ледокол «Якутия» отправился на первые швартовные испытания

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Новейший ледокол «Якутия», один из серии самых крупных и мощных ледоколов в мире, отправился на первые швартовные испытания. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

Судно оборудовано двумя ядерными реакторами РИТМ-200. Специалисты проведут настройку аппаратуры и проверят работу механизмов. После этого ледокол отправится на ходовые испытания в районы Арктики.

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Отмечается, что церемония спуска корабля на воду прошла в конце 2022 года.