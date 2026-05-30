Курсанты ТВВИКУ провели тренировки по подрыву целей с использованием дронов-камикадзе

Курсанты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища провели тренировки по подрыву целей с использованием дронов-камикадзе. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» .

Обучение будущих военных инженеров строится с учетом опыта, полученного в ходе специальной операции, и активного применения современных беспилотников.

В процессе курсанты осваивают навыки точного наведения беспилотников на цели, контролируя скорость и высоту полета. Кроме того, они продемонстрировали работу с сетями из детонирующего шнура, которые позволяют одновременно подрывать десятки тротиловых шашек с интервалом около полутора секунд.

Военные инструкторы подчеркивают, что такие навыки являются основой инженерного дела и требуют серьезной практической подготовки.