Курсанты освоили технику дистанционного минирования и разминирования на беспилотниках

Нижегородская область стала местом военных учений, в рамках которых курсанты успешно провели учебные занятия по скрытым методам установки и обезвреживания мин с применением беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил корреспондент сайта телеканала «Звезда» Олег Лавров.

Одна команда имитировала диверсионную группу, тайно устанавливающую мины, тогда как оператор разведывательного дрона определял места закладок с помощью видеокамер и тепловых сенсоров. Полученные данные оперативно передавались группе разминирования, использовавшей ударный коптер с грузом тротила для дистанционной ликвидации заряда.

Подготовку кадров для новейшего вида вооруженных сил - подразделений беспилотных систем - осуществляют в Нижегородском военном институте связи имени Маршала Советского Союза В.Д. Соколовского.

Помимо авиации, курсанты получают опыт работы с наземными роботизированными комплексами, такими как система «Депеша-3», предназначенная для транспортировки боеприпасов и эвакуаций пострадавших.

Переход к внедрению беспилотных технологий существенно преобразует облик современной армии, подчеркивая растущую важность автоматизации боевых действий и снижение рисков для личного состава.