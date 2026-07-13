Курсанты из Африки прошли морскую практику на корабле «Перекоп»

Учебный корабль «Перекоп» вернулся в Кольский залив после успешного завершения очередного этапа практики. На борту корабля находились курсанты военно-морских вузов Министерства обороны России, в том числе иностранные студенты из Ливии, Бурунди и Камеруна, сообщил сайт телеканала «Звезда» .

Корабль вышел в штурманский поход 6 июля и преодолел более 2100 миль. За время плавания курсанты провели 150 часов занятий и отстояли по 15 вахтенных смен каждый. Среди иностранных курсантов был Дилан Нлеме из Камеруна, который осваивал навыки управления кораблем в сложных условиях навигационной обстановки.

«Можно сказать, что эта практика — один из самых главных этапов в нашей жизни в море», — поделился он своими впечатлениями.

Помимо иностранцев, на борту были и российские курсанты. Например, Константин Черкасов, продолжатель рода военно-морских офицеров, рассказал о своих корнях и связи с флотом. Адилет Сапаргали из Казахстана осваивал специальность электромеханика. Он отметил, что его боевая часть — самая большая по численности на корабле, и поделился своими чувствами к профессии.

Из Североморска корабль направится в Архангельск, а затем пройдет Северным морским путем до Петропавловска-Камчатского и Владивостока. За время дальнего похода корабль преодолеет 30 тысяч морских миль и посетит 20 портов, оставив позади четыре океана и 14 морей. Завершится поход в Балтийске в середине декабря.