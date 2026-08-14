Курсант ВМФ собрал октокоптер с 160-кратным зумом из деталей FPV-дронов

В Ленинградской области испытали новый беспилотник, способный поднять в воздух камеру со 160-кратным оптическим приближением. Октокоптер самостоятельно спроектировал и собрал 25-летний курсант Объединенного учебного центра ВМФ с позывным Шелк, сообщил сайт Zvezdanews .

Аппарат создан на базе алюминиевой рамы и стандартных комплектующих от FPV-дронов, часть элементов напечатана на 3D-принтере. В ходе тестов аппарат успешно взлетел с пятилитровой бутылкой воды и экшен-камерой на борту. Главное преимущество разработки — высокая грузоподъемность. Устройство предназначено для разведки, передачи сигнала и перевозки грузов.

«Пришел сюда — получилось, что мои навыки здесь пригодились», — рассказал изобретатель, отметив, что доучивался уже в центре при поддержке боевых товарищей.

Учебный центр готовит не только операторов БПЛА, но и инженеров-техников за месячный курс с использованием VR-симуляторов. Инструктор Маугли подготовил более 500 специалистов; один из его учеников недавно ночью уничтожил тяжелый беспилотник «Баба-Яга».

Технические разработки курсантов уже востребованы: в зоне СВО применяется устройство сброса боеприпасов по принципу револьверного барабана. Не исключено, что вскоре на передовой появятся и октокоптеры курсанта Шелка