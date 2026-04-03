Космический аппарат Минобороны России вывели на целевую орбиту

Российский космический аппарат успешно вывели на орбиту, его взяли под контроль космические войска. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме <… > „Союз-2.1а“ взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова», — отметили в оборонном ведомстве.

В министерстве уточнили, что с космическим аппаратом поддерживается стабильная телеметрическая связь, а его бортовые системы работают в обычном режиме.

Утром 3 апреля с космодрома Плесецк в Архангельской области состоялся запуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1а» с космическим аппаратом. Это событие провели боевые расчеты космических войск ВКС. в Архангельской области 3 апреля в 09:28. Запуск прошел в интересах Минобороны России.