Конгресс США решил уточнить последствия ядерного взрыва в космосе | 360°

Армия 14 мая 2024, 02:10 Конгресс США решил уточнить последствия ядерного взрыва в космосе Главу МО США попросили рассказать о последствиях ядерного взрыва в космосе РИА «Новости»

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Конгрессмены предложили министру обороны США Ллойду Остину представить доклад о гипотетических последствиях взрыва ядерного оружия в околоземном космическом пространстве. Об этом сообщили на сайте нижней палаты американского законодательного органа.

Этот запрос вызвал слухи о якобы существующей со стороны России ядерной угрозе.

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«Министру обороны <…> нужно предоставить доклад <…> не позднее 28 февраля 2025 года о последствиях детонации ядерного оружия в космосе», — указали в документе.

Ранее CNN сообщил, что использование ЯО в космическом пространстве засорит орбиту обломками. Телеканал указал, что у Соединенных Штатов есть данные о том, что Россия якобы разрабатывает ядерное космическое оружие, которое может сбивать спутники на околоземной орбите.