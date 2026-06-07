Комвзвода Ефимов рассказал, что военные засыпают верхние ряды направляющих «Града» песком для защиты от дронов

Расчеты РСЗО «Град» группировки войск «Центр» на Добропольском направлении применяют новые методы защиты от ударных беспилотников. Для снижения риска детонации боекомплекта военнослужащие закрывают верхние ряды направляющих и засыпают их песком или керамзитом. Об этом сайту телеканала «Звезда» командир взвода и старший офицер батареи Семен Ефимов.
«Шанс того, что сдетонирует нижний ряд, намного ниже», — пояснил военнослужащий.
Перед выходом на позиции артиллеристы используют антидроновые сети и делают остановки для контроля воздушной обстановки, отражая атаки FPV-дронов прикрывают технику во время работы.
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