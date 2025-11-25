Участник президентской программы «Время героев», бывший командир штурмовой группы «Черная Мамба» Игорь Юргин в беседе с сайтом телеканала «Звезда» поделился наблюдениями о постепенном изменении отношения украинских военнослужащих к российским бойцам.

По его словам, изначально молодые солдаты выражали открытую неприязнь, но теперь многие демонстрируют усталость от затяжного конфликта и стремление к миру.

Ранее занимаясь подготовкой военных в зоне боевых действий, Юргин теперь уделяет внимание вопросам патриотического воспитания молодежи. Он отметил, что современное поколение украинских солдат осознает бессмысленность продолжения противостояния, предпочитая мирные решения проблемы.

Однако, подчеркнул собеседник, любые переговоры о мире должны учитывать национальные интересы России и проводиться исключительно на выгодных условиях.