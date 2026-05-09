Командир роты Президентского полка Ушанов отметил сложность отбора военнослужащих по внешнему сходству

Командир роты Президентского полка Андрей Ушанов рассказал о сложностях подбора военнослужащих. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» .

По словам Ушанова, основная сложность — подбор кандидатов по антропометрии.

«Чтобы они были схожи как по росту, плечевой пояс, схожие черты лица, поэтому, если в полк приходят близнецы, мы стараемся отобрать их в нашу роту», — объяснил командир.

Военнослужащие Президентского полка несут службу у Поста № 1 у Могилы Неизвестного Солдата. Кандидаты проходят жесткий отбор: рост должен быть не ниже 185 сантиметров, также учитываются осанка, физическая подготовка и строевая выучка.