Командир роты Президентского полка Ушанов отметил сложность отбора военнослужащих по внешнему сходству
Командир роты Президентского полка Андрей Ушанов рассказал о сложностях подбора военнослужащих. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
По словам Ушанова, основная сложность — подбор кандидатов по антропометрии.
«Чтобы они были схожи как по росту, плечевой пояс, схожие черты лица, поэтому, если в полк приходят близнецы, мы стараемся отобрать их в нашу роту», — объяснил командир.
Военнослужащие Президентского полка несут службу у Поста № 1 у Могилы Неизвестного Солдата. Кандидаты проходят жесткий отбор: рост должен быть не ниже 185 сантиметров, также учитываются осанка, физическая подготовка и строевая выучка.