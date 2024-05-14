Командир «Эспаньолы» Орлов поддержал выдвижение Белоусова на пост главы МО РФ | 360°

Армия 14 мая 2024, 11:56 Командир «Эспаньолы» Орлов поддержал выдвижение Белоусова на пост главы МО РФ

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Командир 88-й ДРШБ «Эспаньола» Станислав Орлов выразил большие надежды на реформирование экономического блока системы ВС РФ и поддержал выдвижение Андрея Белоусова на пост министра обороны. Об этом сообщил «Ридус».

По словам военнослужащего, Белоусов является опытным руководителем и талантливым экономистом. Орлов добавил, что назначение на пост министра обороны сугубо гражданского человека в сложившейся ситуации будет плюсом.

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В первую очередь Белоусов начнет выстраивать ту часть российского оборонного комплекса, где сложились наибольшие проблемы с начала спецоперации, отметил Орлов.