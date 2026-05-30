Инженеры Ленинградского военного округа разработали тренировочный дрон «Маэстро» из фанеры и пеноплекса

Инженеры Ленинградского военного округа разработали для подготовки мобильных огневых групп специальный тренировочный дрон «Маэстро». Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» .

Бойцы проходят интенсивный курс на полигоне, где в течение трех-четырех недель учатся обнаруживать и нейтрализовать беспилотники противника под руководством инструкторов с боевым опытом.

«Мы летаем на разных высотах, на разных скоростях, мы его („Маэстро“ — прим. ред.) разгоняли до 140-150 километров в час. В результате огневого воздействия может выдерживать большое количество попаданий из гладкоствольного и стрелкового оружия», — отметил боец с позывным Джокер.

Мобильная огневая группа — это высокоманевренное и оперативное подразделение, основной задачей которого является обнаружение, перехват и уничтожение беспилотных летательных аппаратов противника.