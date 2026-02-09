Инструкторы назвали опыт геймеров преимуществом при отборе в войска БПС

Инструкторы пунктов отбора на контрактную службу обратили внимание на преимущество геймеров при отборе в войска беспилотных систем. Об этом рассказала корреспондент Надежда Котормус, сообщил сайт телеканала «Звезда» .

Опыт компьютерных игр оказывается полезным, ведь многие навыки, полученные в виртуальной среде, легко переносятся на реальные боевые задачи. Инструкторы подчеркивают, что поколение геймеров обладает важными качествами, такими как быстрая реакция, способность ориентироваться в цифровых интерфейсах и устойчивый вестибулярный аппарат.

Помимо новичков, в ряды кандидатов поступают опытные военные специалисты, ранее служившие, например, в связи. Получив первичную подготовку в специализированных учебных центрах, они приступают к интенсивному курсу тренировок под началом опытных наставников, имеющих реальный боевой опыт.