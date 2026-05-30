Главком ВМФ РФ Моисеев открыл выставку, посвященную 330-летию Военно-морского флота

Выставка, посвященная 330-летию Военно-морского флота и 120-летию подводного, начала работу в президентской библиотеке в Петербурге. Торжественную церемонию открытия провел главнокомандующий ВМФ России адмирал флота Александр Моисеев, сообщил сайт телеканала «Звезда» .

В своем выступлении главком подчеркнул историческое значение флота для страны.

«Военно-морской флот был и остается одним из основ государственности России. Он, несомненно, вносит вклад в обеспечение военной безопасности», — заявил Моисеев.

Он также отметил неразрывную связь истории российского военного флота с Санкт-Петербургом. По его словам, ключевая задача экспозиции — познакомить молодое поколение с историей становления и развития отечественного ВМФ.