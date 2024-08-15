Глава центра «Авангард» Борисова: рост интереса к военной подготовке в России только растет

Запрос россиян на обучение по программам военной подготовки только растет. Об этом рассказала директор военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» Дарья Борисова в беседе со «Звездой».

По ее словам, такой интерес обусловлен сложной внешнеполитической ситуацией на ближних рубежах. В ближайшее время совершенно точно прогнозировать спад запроса на начальную военную подготовку нельзя.

Центр «Авангард» заключает все больше соглашений о сотрудничестве с регионами. Военную подготовку проходят как дети, так и взрослые, отметила Борисова.

Ослепнуть за сутки. Как носить контактные линзы и не лишиться зрения

«Им без разницы, гражданские или нет». Пенсионер помог вывести из курского села более 60 человек

Цены в заморозку. Как инициатива ФАС поддержит офлайн-рынок

«Чудом осталась жива». Выжившей в Судже врачу заново придется учиться ходить

Меньше заседаний — больше выхлопа. Что Дюмин будет делать в Курской области

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте