Глава центра «Авангард» Борисова: рост интереса к военной подготовке в России только растет

Запрос россиян на обучение по программам военной подготовки только растет. Об этом рассказала директор военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» Дарья Борисова в беседе со «Звездой».

По ее словам, такой интерес обусловлен сложной внешнеполитической ситуацией на ближних рубежах. В ближайшее время совершенно точно прогнозировать спад запроса на начальную военную подготовку нельзя.

Центр «Авангард» заключает все больше соглашений о сотрудничестве с регионами. Военную подготовку проходят как дети, так и взрослые, отметила Борисова.