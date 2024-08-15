Глава центра «Авангард» Борисова: рост интереса к военной подготовке в России только растет
Запрос россиян на обучение по программам военной подготовки только растет. Об этом рассказала директор военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» Дарья Борисова в беседе со «Звездой».
По ее словам, такой интерес обусловлен сложной внешнеполитической ситуацией на ближних рубежах. В ближайшее время совершенно точно прогнозировать спад запроса на начальную военную подготовку нельзя.
Центр «Авангард» заключает все больше соглашений о сотрудничестве с регионами. Военную подготовку проходят как дети, так и взрослые, отметила Борисова.
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