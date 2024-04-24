Генпрокурор предложил устранить дисбаланс денежного довольствия военных | 360°

Армия 24 апреля 2024, 13:48 Генпрокурор предложил устранить дисбаланс денежного довольствия военных Краснов: необходимо снять дисбаланс в зарплатах военных в прифронтовых регионах РИА «Новости»

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В России необходимо устранить дисбаланс в денежном довольствии привлеченных к охране российско-украинской границы военнослужащих. Об этом на заседании Совета Федерации заявил генеральный прокурор Игорь Краснов.

«Нужно устранить дисбаланс денежного довольствия военнослужащих, которых привлекают к охранным мероприятиям на российско-украинской границе. Соответствующие предложения направили в Совет безопасности и председателю правительства», — заявил он.

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В мае 2023 года Минобороны сообщало, что для военнослужащих по контракту заработная плата в зоне специальной операции составляет от 204 тысячи рублей в зависимости от занимаемой должности. Также в Белгородской области на границе с Украиной служат солдаты срочного призыва, они получают стандартное жалованье.

Летом 2023 года депутаты предлагали признать срочников в Белгородской области участниками боевых действий.