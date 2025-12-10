Госдума снизила возраст принесения присяги при получении гражданства России

Госдума на заседании в среду окончательно приняла закон, снижающий возраст для обязательного принесения Присяги гражданина России. Поправки в закон «О гражданстве Российской Федерации» предполагают, что присягу должны будут приносить лица, достигшие 14 лет, а не 18, как было ранее.

Законодательная норма также устанавливает строгие последствия отказа или уклонения от этой процедуры. Согласно принятому тексту, решение о приеме в гражданство будет считаться недействительным с момента его принятия, если лицо отказалось от принесения присяги или не явилось для этого в течение года. Аналогичная норма действует в случае смерти лица до момента принесения присяги.

Законопроект был подготовлен группой депутатов, в которую вошел, в частности, председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников. Первое чтение инициативы состоялось 13 февраля. В среду депутаты одобрили документ сразу во втором и третьем, окончательном чтении.