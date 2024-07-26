Флаг подняли на новейшем ледоколе на Камчатке

В Петропавловске-Камчатском состоялась торжественная церемония поднятия флага на новейшем корабле ледового класса «Евпатий Коловрат», принятом в состав Военно-морского флота. Об этом сообщили на официальном сайте исполнительных органов Камчатского края.

«Символично, что новый ледокол носит имя „Евпатий Коловрат“ — легендарного богатыря, который по преданиям и легендам сокрушал всех врагов», — заявил губернатор.

На церемонии присутствовали губернатор региона Владимир Солодов, командующий Войсками и силами на Северо-Востоке вице-адмирал Александр Юлдашев, а также ветераны ВМФ.

Ледокол построили в Санкт-Петербурге на заводе «Алмаз». Его водоизмещение составляет 4000 тонн, экипаж состоит из 30 человек, он может преодолевать льды толщиной до 1,5 метра и работать автономно в течение 30 суток.

Кроме того, флаг подняли на рейдовом катере РК-2188 отряда вспомогательных судов Войск и Сил на Северо-Востоке.

Месяц назад президент Владимир Путин сообщал, что российский Военно-морской флот в этом году получит 40 новых кораблей.