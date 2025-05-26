Фейк: российская система ПВО сбила пассажирский борт Ту-134 в небе над Тверью

На Украине активно обсуждают новость о том, что в ночь на 25 мая над Тверью силы ПВО якобы сбили пассажирский самолет Ту-134. Что произошло на самом деле — разобрался 360.ru.

Фейк

В украинском сегменте интернета активно распространяется информация о том, что в небе над Тверью в ночь на 25 мая силами ПВО был сбит свой же пассажирский самолет Ту-134.

Правда

На самом деле, никакой катастрофы с Ту-134 зафиксировано не было. В Сети действительно распространялись кадры с довольно низко летящим самолетом. По очертаниям можно легко узнать Ту-134 или Ту-154, но эти самолеты коммерческие пассажирские перевозки не производят с 2019 и 2020 годов соответственно.

Обе модели остались в специализированных авиапарках. Например, Минобороны планирует использовать Ту-134 до 2033 года. В 2020 году на балансе ведомства находилось не менее 36 таких самолетов.

Также стоит отметить, что в Твери нет гражданского аэропорта, однако есть военный аэродром Мигалово, он находится на окраине города. ВПП расположена так, что глиссада проходит прямо над городом, поэтому неудивительно, что некоторые жители Твери смогли заснять летящий самолет.

В то же время, ночью в Твери действительно работала ПВО, так как, по сообщению Минобороны, над областью с 00:00 до 07:00 утра перехватили в общей сложности 13 дронов. Те же данные приводит приводит Telegram-канал регионального правительства.

Если детально посмотреть на видео, представленные в Сети, то можно заметить, что отражение налета дронов происходит несколько в стороне, а на некоторых видео и вовсе не видно самолета. К тому же специалисты ПВО легко могут визуально различать даже разные модели дронов, а отличить БПЛА от среднемагистрального лайнера еще проще.

Один из авторов видео обращает внимание на то, что за «Тушкой» остается темный след, и приходит к выводу, что его повредили, однако стоит помнить, что Ту-134 — один из самых шумных самолетов, это одна из причин, почему его вывели из коммерческой эксплуатации. Самолёт разрабатывался в 1960-х, в условиях плановой экономики, когда стоимость авиатоплива не имела важной роли при создании двигателей, поэтому воздушное судно агрегатируется с двигателями с не самой выдающейся топливной эффективностью.

Выхлоп из турбореактивных двигателей Ту-134, соответственно, не может быть таким же незаметным, как у современных. На многих фото Ту-134, производящего взлет, можно заметить темную полосу выхлопных газов. Для ветерана воздушного флота это нормально.

Таким образом, информация о том, что над Тверью в ночь на 25 мая силы ПВО сбили гражданский самолет, является недостоверной.

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