Фейк: Россия не справляется с производством тяжелой бронетехники, в зоне СВО стало больше мотоциклов

На Украине начали распространять слухи о том, что в России из-за проблем с производством тяжелой бронетехники все чаще стали использовать в зоне спецоперации мотоциклы и другие легкие виды транспорта. Ничего общего с действительностью они не имеют.

Фейк

Украинские Telegram-каналы и издания со ссылкой на Forbes заявили, что Россия не справляется с производством тяжелой бронетехники и вынуждена использовать все больше мотоциклов и других легких видов транспорта в ходе СВО.

Правда

Еще 26 января 2024 года заместитель министра обороны России Алексей Криворучко указывал, что оборонные предприятия страны держат высокий темп производства необходимой для нужд спецоперации техники.

Российский ОПК, указывали «Известия», выполнил план по поставке российским войскам новой техники на 98,8%. Только на Курганмашзаводе вышли на темпы производства до 50-60 новых боевых машин пехоты БМП-3 в месяц, что соответствует 500 единицам такой техники в год.

С учетом начала теплого сезона использование мотоциклов, багги и иных легких видов транспорта оправдано: они позволяют более маневренно передвигаться в районе ведения боевых действий. Мототехнику используют для разведки, доставки и перемещения. Она не заменяет собой необходимую тяжелую бронетехнику, а дополняет парк необходимого для нужд военных транспорта.

Таким образом, информация о том, что Россия не справляется с производством тяжелой бронетехники и вынуждена использовать все больше мотоциклов и других легких видов транспорта в ходе СВО, недостоверна. В действительности оборонно-промышленный комплекс страны практически полностью выполняет план по поставке войскам новой техники. Мототехника активнее используется с наступлением теплого сезона для разведки, доставки и перемещения в районах ведения боевых действий.

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