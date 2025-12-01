Фейк: прилетающих из-за границы россиян начнут встречать представители военкомата

Появился слух, что прилетающих в Россию мужчин в аэропортах начнут встречать представители военкомата. Однако он оказался фейковым.

Фейк

В Сети распространился слух, что на пунктах пограничного контроля российских аэропортов теперь могут встречать представители военных комиссариатов.

В случае обнаружения не состоящего на воинском учете мужчины в отношении него могут принять решение об ограничении выезда за границу и применении иных мер, предусмотренных законом.

Правда

Эта информация — грубое искажение реальной картины. Вирусному распространению часто способствует обрезанное видео, вырванное из контекста оригинального сюжета выпуска телекомпании «Россия 1».

В действительности речь идет о целенаправленной и законной работе с конкретной категорией граждан. Акция ориентирована исключительно на лиц, недавно получивших гражданство Российской Федерации, но уклоняющихся от постановки на обязательный воинский учет, отмечал следователь военного следственного отдела СКР Захар Махров.

Сотрудники военкоматов и военные следователи работают не «у трапа» в общем потоке, а в специализированных миграционных пунктах, которые открыты в крупнейших аэропортах страны для системной работы.

При обнаружении такого гражданина ему вручают повестку для явки в военкомат, чтобы устранить нарушение. Первичной мерой ответственности за непостановку на учет является административный штраф до 30 тысяч рублей, а не ограничение на выезд.

Панический фейк подменяет адресные действия по обеспечению исполнения закона новыми гражданами тотальной «засадой» на всех мужчин. Реальная мера является плановой, имеет четкое правовое основание и далека от того образа произвола, который рисуют авторы ложных сообщений, манипулируя вырванными из контекста фрагментами официальных новостей.

