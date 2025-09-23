Фейк: кабмин одобрил документ о лишении гражданства за уклонение от службы

Новость об одобрении идеи лишать гражданства за уклонение от службы опровергли

В Сети стали распространять информацию о том, что российские власти якобы одобрили документ о лишении гражданства за уклонение от службы. Однако эти сведения ничего общего с действительностью не имеют.

Фейк

В Сети распространяют слухи о том, что кабмин одобрил документ о лишении гражданства за уклонение от службы. Авторы сообщений заменили узкое понятие «не встал на учет» на широкое «уклоняется от службы».

Правда

Сведения о лишении гражданства за уклонение от службы оказались недостоверными. Речь идет об уклонении от воинского учета. Это совершенно разные вещи.

В первом случае гражданин, стоящий на учете, уклоняется от явки по повестке. За это предусмотрена уголовная ответственность по статье 328 УК РФ, но не лишение гражданства.

Под уклонением от учета понимают невыполнение обязанности первоначально встать на воинский учет после получения гражданства. Именно об этом говорится в законопроекте. Речь идет о процедуре, которую новый гражданин должен пройти один раз для внесения его данных в базу военкомата.

Законопроект не коснется тех, кто уже состоит на учете и уклоняется от призыва. Также неточны утверждения о том, что документ уже одобрили. Правительство выразило готовность поддержать законопроект, при условии что авторы учтут ряд важных правовых замечаний.

Норму, позволяющую прекращать приобретенное гражданство за неуведомление военкомата, закрепили в законе «О гражданстве» ранее. Однако механизм ее реализации не прописали. Текущий законопроект призван восполнить этот пробел.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.