Еще две подлодки проекта 677 заложат в 2026 году

ВМФ России заложит в 2026 году две дизельные подлодки проекта 677 «Лада»

В начале 2026 года в планах провести закладку двух дизель-электрических подводных лодок проекта 677 «Лада». Об этом заявил главнокомандующий Военно-морским флотом Герой России Александр Моисеев, сообщило РИА «Новости» .

Адмирал флота анонсировал масштабную работу после церемонии подъема флага на подлодке «Великие Луки» в Санкт-Петербурге.

«Мы приняли очередной корабль, еще два — на разных этапах строительства. Уже заключены контракты в рамках действующего гособоронзаказа. Еще два», — отметил он.

Моисеев напомнил, что проект 677 «Лада» стал основой неатомного подводного флота России.

Подводные лодки проекта «Лада» способны погружаться на глубину около 300 метров и развивать скорость в 21 узел. Длина субмарин составляет 66,8 метра, а ширина — 7,1 метра.

В первых числах ноября на предприятии «Севмаш» состоялась торжественная церемония спуска на воду подводной лодки «Хабаровск». В Минобороны России подчеркнули, что субмарина обеспечит безопасность морских границ страны.