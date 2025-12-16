Еще две подлодки проекта 677 заложат в 2026 году
ВМФ России заложит в 2026 году две дизельные подлодки проекта 677 «Лада»
В начале 2026 года в планах провести закладку двух дизель-электрических подводных лодок проекта 677 «Лада». Об этом заявил главнокомандующий Военно-морским флотом Герой России Александр Моисеев, сообщило РИА «Новости».
Адмирал флота анонсировал масштабную работу после церемонии подъема флага на подлодке «Великие Луки» в Санкт-Петербурге.
«Мы приняли очередной корабль, еще два — на разных этапах строительства. Уже заключены контракты в рамках действующего гособоронзаказа. Еще два», — отметил он.
Моисеев напомнил, что проект 677 «Лада» стал основой неатомного подводного флота России.
Подводные лодки проекта «Лада» способны погружаться на глубину около 300 метров и развивать скорость в 21 узел. Длина субмарин составляет 66,8 метра, а ширина — 7,1 метра.
В первых числах ноября на предприятии «Севмаш» состоялась торжественная церемония спуска на воду подводной лодки «Хабаровск». В Минобороны России подчеркнули, что субмарина обеспечит безопасность морских границ страны.