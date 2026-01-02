Экипажи Северного флота провели тренировку по дозаправке в воздухе на Су-24М

В Мурманской области летчики Северного флота выполнили учебно-тренировочные полеты, в ходе которых отработали навыки дозаправки в воздухе. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

Самолет-заправщик Ил-78 провел в воздухе около шести часов, взаимодействуя с экипажами фронтовых бомбардировщиков Су-24М. На высоте примерно пяти километров самолеты-приемники приближались к воздушному танкеру на расстояние 7–10 метров и производили стыковку с заправочным шлангом. За один вылет Ил-78 может дозаправить до 10 бомбардировщиков, что существенно увеличивает их дальность полета.

Особое внимание уделяется подготовке экипажей в условиях Крайнего Севера, где полярная ночь создает трудности из-за ограниченной видимости.