Экипаж Северного флота отработал спасение подводников на учениях

В ходе учений силы Северного флота успешно отработали действия по спасению экипажа подводной лодки, потерявшей ход из-за технической неисправности. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» .

По сценарию учений дизель-электрическая подлодка выполняла плановые задачи и легла на грунт из-за поломки. Спасательное судно «Георгий Титов» первым прибыло на место происшествия. Часть экипажа аварийной подлодки самостоятельно покинула ее и подала сигнал о помощи. Их спас спецдесант с Ан-26, который сбросил надувной плот и осуществил прыжок с приводнением в гидрокостюмах.

Начальник УПАСР Северного флота Михаил Белов отметил успешную работу вертолета, который поднял с воды два манекена подряд. Также помощь подводникам оказывал экипаж рейдового водолазного катера «Иван Швец», используя устройство массового подбора.

Особое внимание уделили эвакуации подводника с баротравмой легких, которого поместили в водолазную барокамеру для проведения лечебной рекомпрессии. Старший водолазный специалист отдела аварийно-спасательного отряда Алексей Беляев подчеркнул важность взаимодействия сил на таких учениях.

Водолаз Дмитрий Мурашев успешно провел подводно-технические работы на глубине 25 метров, присоединив шланги для подачи воздуха и передав «пенал» вместимостью 50 килограммов. Старший инструктор-водолаз подчеркнул, что водолазное дело требует тщательной отработки действий и соблюдения плана.

Завершающим этапом стало привлечение глубоководного спасательного аппарата АС-34, который нашел подводную лодку на глубине 79 метров быстрее норматива. Командир аппарата Алексей Федичев отметил, что всегда есть к чему стремиться, и выразил намерение совершенствоваться. Командование оценило учения на отлично, подтвердив высокий уровень взаимодействия разнородных сил Северного флота.