Депутат Картаполов: убийство генерала Кириллова в Москве может быть связано с неудачами Украины на поле боя

Украина, проигрывающая на поле боя, может быть причастна к убийству начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника в Москве. Об этом заявил председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов в разговоре с «Газетой.Ru» .

«Это связано с тем, что нацистский киевский режим проигрывает все на поле боя. И снова начал заниматься своими излюбленными методами — убийство исподтишка», — отметил парламентарий.

Картаполов добавил, что сейчас самое главное продолжать выполнение задач специальной военной операции (СВО). Исходя из произошедшего, будут сделаны выводы и приняты необходимые меры для защиты российских военнослужащих, заключил депутат.