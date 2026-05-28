Челябинское высшее танковое командное училище воссоздадут в России

Правительство России решило воссоздать Челябинское высшее танковое командное училище, расформированное в 2007 году. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Михаил, документ опубликовали на портале правовых актов.

«Создать федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования „Челябинское высшее танковое командное училище“ Министерства обороны Российской Федерации», — говорится в приказе правительства.

В училище будут обучать по программе высшего, среднего профессионального и дополнительного образования. Планируется также ведение научно-исследовательской деятельности в сфере обороны.

